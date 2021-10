Il triste mosaico delle donne ferite

Storie di donne ferite che hanno trovato la forza di guardare avanti. Le racconta la compagnia Fabula Rasa diretta da Beppe Gromi con il nuovo spettacolo, “Mosaico”, in programma sabato 16 ottobre alle 21 al teatro Magnetto di Almese (via Avigliana 17) per la rassegna Camaleontika.

Lo spettacolo è scritto da Patrizia Nicola e Beppe Gromi e con in scena Katia Bolognesi, Gloria Liberati, Martina Manera, Virgina Orlando e Francesca Zitti. Le musiche sono di Pasquale Lauro (PLato), Saba Anglana e Fabio Barovero, Giovanni Tropini e Davide Sgorlon. La direzione artistica è a cura di Beppe Gromi, in collaborazione con Katia Bolognesi e Valeria Fioranti. Biglietti 12 euro e l’accesso rispetterà le normative vigenti sul contenimento dell’epidemia da Covid-19. Si consiglia la prenotazione entro due giorni dall’evento allo 334/ 8785494 o rassegnacamaleontika@gmail.com...

Su Luna Nuova di venerdì 15 ottobre 2021