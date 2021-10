Chris Brokaw: musica senza confini all’ex mattatoio

È difficile definire con una sola etichetta il lavoro di Chris Brokaw, che giovedì 28 ottobre alle 21 sarà sul palco del Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23): ne servono molte, non solo per gli sviluppi secondari che ha dato alla sua carriera, ma anche per quelli principali. Cantante e autore, nato e cresciuto a New York, esordisce come batterista nei Codeine; agli inizi degli anni Novanta si trasferisce invece a Boston dove, insieme a Thalia Zedek, imbraccia la chitarra e fonda i Come, il cui mix originale di blues e punk diventa in breve tempo oggetto si culto nel rock indipendente di matrice statunitense, segnato da etichette iconiche come Sub Pop e Matador.

Prima di Brokaw salirà sul palco Marta Del Grandi, cantautrice italiana nata e cresciuta vicino a Milano e trasferitasi in Nepal due anni fa, dove insieme al marito ha fondato We All Should Play, agenzia che si occupa di facilitare concerti di artisti stranieri nel paese asiatico. Biglietti 12 euro più prevendita, anche su vivaticket.it. Info info@circololettori.it.

Su Luna Nuova di martedì 26 ottobre 2021