Una band da paura per Nosferatu

Una superband all’italiana per affrontare un classico del cinema muto, uno di quei film che visivamente hanno lasciato traccia nelle menti e negli incubi degli appassionati. Tutto questo in “Orlok22: Ardecore play Nosferatu” un’unica sera, venerdì 29 ottobre dalle 21, sul palco del Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23). Biglietti 10 euro in vendita online su www.vivaticket.com. Info www.circololettori.it/progetti/circolo-della-musica-a-rivoli...

Su Luna Nuova di venerdì 29 ottobre 2021