Live show, quando il teatro è di tutti

I “Live show” proposti da Mulino ad Arte ad Orbassano, Piossasco e Cumiana propongono un nuovo ciclo di spettacoli. Si parte venerdì 5 novembre alle 21 al teatro Sandro Pertini di Orbassano (via Mulini 1) con “Assocerò sempre la tua faccia alle cose che esplodono” di Emanuele Aldrovandi, con Marzia Gallo, Valerio Ameli, Enrico Pittaluga, Riccardo Vicardi. Domenica 7 novembre sempre alle 21 al teatro Il Mulino di Piossasco (via Riva Po 9) andrà in scena “Lucido”, vincitore del Premio Ubu 2011 come nuovo testo straniero, con la regia di Jurij Ferrini. Sul palcoscenico Rebecca Rossetti, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Jurij Ferrini...

Su Luna Nuova di venerdì 5 novembre 2021