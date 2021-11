London 69: superband per i Beatles

Nel 1989 Ringo Starr partì per un tour accompagnato dalla All-Starr Band, mutevole formazione comprendente numerose star della musica pop e rock chiamate a raccolta dall’ex batterista dei Beatles. Il successo dei concerti fu tale che l’anno successivo le registrazioni composero il dodicesimo album solista di Starr, nonché il primo dal vivo. Il concerto che giovedì 11 novembre alle 21 accenderà il palco del Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23) potrebbe idealmente rifarsi a quell’esperienza, e non solo per il riferimento ai Beatles ma per le modalità che hanno riunito i protagonisti. London 69 è infatti un collettivo di amici: Roberto Angelini (noto soprattutto come chitarrista della band che settimanalmente accompagna la trasmissione de La7 “Propaganda”), Rachele Bastreghi (Baustelle), Roberto Dellera (Afterhours), Gianluca De Rubertis (Il Genio), Sebastiano Forte (Tu la band), Lino Gitto (The Winstons), Andrea “Fish” Pesce (Tiromancino, Riccardo Sinigallia), Federico Poggipollini (Ligabue).





Su Luna Nuova di martedì 9 novembre 2021