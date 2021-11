L’omaggio di Scene a Ezio Bosso

Partenza in grande stile per la rinnovata stagione “Scene dal vivo”, che sabato 13 novembre alle 21 al Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23) ospita l’“Omaggio ad Ezio Bosso” del Quartetto ZerØ, ovvero Giacomo Agazzini (violino), Roberta Bua (violino), Giorgia Lenzo (viola) e Claudia Ravetto (violoncello). Musiche dalla colonna sonora del celebre “Io non ho paura” ad “Emily Dikinson”, “The way of 1000 and one comet”, “Music for The Lodger”: così inaugura la stagione. Il Quartetto Zerø si è costituito proprio in occasione di un concerto tributo a quello che per loro è un collega e un’esperienza: Giacomo Agazzini e Claudia Ravetto hanno collaborato con Ezio Bosso in un lunghissimo arco della sua carriera artistica, sin dagli esordi, incidendo numerosi lavori musicali del compositore...

Su Luna Nuova di venerdì 12 novembre 2021