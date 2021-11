Con Tullio Solenghi attraverso duemila anni di risate

Un viaggio nella storia della risata dall’antica Grecia al Novecento. La guida di questa avventura e il magnifico Tullio Solenghi, in scena sabato 27 novembre alle 21 al teatro Il Mulino di Piossasco (via Riva Po 9) per la rassegna “Live show” di Mulino ad Arte. Lo spettacolo è “La risata nobile. Da Aristofane ad Achille Campanile”, scritto dallo stesso Solenghi con Sergio Maifredi, allestito con la regia di Sergio Maifredi dal Teatro Pubblico Ligure. Biglietti 12 euro, ridotti under 25, disabili e over 65 10 euro, under 10 5 euro. Info e prenotazioni 370/ 3259263, info@mulinoadarte.com o www.mulinoadarte.com...

Su Luna Nuova di venerdì 26 novembre 2021