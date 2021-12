Arriva il Johann Sebastian Circus

La rassegna “Live show” organizzata da Mulino ad Arte, sabato 4 dicembre alle 21 a Il Mulino di Piossasco (via Riva Po 9) ospita Circo el Grito con lo spettacolo “Johann Sebastian Circus”. Circo El Grito è una delle due compagnie italiane di circo contemporaneo riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali e nel 2015 ha ottenuto il punteggio più alto sulla qualità artistica di tutto il settore del circo. Con Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini, Andrea Farnetani, di Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini. Spettacolo per tutta la famiglia. Biglietti 15 euro, ridotti under 25, disabili e over 65 13 euro, under 10 5 euro. Info e prenotazioni 370/ 3259263 o www.mulinoadarte.com...

Su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021