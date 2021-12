Forme complesse all’ex mattatoio

È uscito il 28 febbraio 2021, a quattro anni esatti dal precedente lavoro, l’ultimo album dei Fine Before You Came, intitolato “Forme complesse”. Come il precedente “Il numero sette”, anche in questo caso si tratta di sette brani che ricordano all’ascoltatore, distratto della fluidità della musica degli ultimi anni, cosa significhi una band che si prende il tempo di riflettere, di provare, di cercare le parole e i suoni migliori per chiedere attenzione a chi ha voglia e pazienza di offrirla. Musica che va attesa e cercata, e che questa sera torna dal vivo al Circolo della Musica di Rivoli...

Su Luna Nuova di venerdì 3 dicembre 2021