Dal Canada con il sintetizzatore

Montreal, Quebec, Canada. Freddo, natura, bilinguismo inglese e francese. E musica. Forse meno nota di quella statunitense o britannica, ma il percorso sonoro del paese nordamericano non è scontato o banale, se si ha voglia di scoprirlo oltre i fenomeni più patinati. È il caso dei Suuns, e del loro cantante e chitarrista Ben Shemie, che domani alle 21 arriva al Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23) in versione solista. Un lavoro, quello in solitaria, iniziato solo tre anni fa, ma che conta già tre episodi: nel 2019 uscì infatti il primo album “A Skeleton”, nel 2020 il secondo “A Single Point of Light”, e nel marzo di quest’anno l’ep “303 Diary”...

Su Luna Nuova di martedì 7 dicembre 2021