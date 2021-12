Arriva il flower punk dei Black Lips

Un punk colorato e a volte un po’ pop. È quello dei Black Lips, al Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23) sabato 11 dicembre dalle 21. Venerdì 10 dicembre invece sul palco rivolese salgono Tropea e Canarie, due giovani formazioni nostrane che stanno costruendo la propria credibilità a colpi di concerti e lavoro in studio, ancor più rispettabile se si considera lo stop forzato della pandemia, che ha pesato molto sulle band più giovani e in cerca della propria base di ascoltatori...

Su Luna Nuova di venerdì 10 dicembre 2021