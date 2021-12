Canti di Natale da tutto il mondo

coro DiVentoCanto protagonista del fine settimana con due spettacoli. Si parte a Condove con il programma “Aria di Natale”, venerdì 17 dicembre alle 21 nella chiesa di S.Pietro in Vincoli (via Roma 4). I cantori proporrano insieme di brani natalizi provenienti da diverse parti del mondo: dall’Africa all’Europa. Un susseguirsi di canti popolari, dai più noti a quelli meno diffusi, sempre con un arrangiamento originale ed elegante. Si prosegue a Giaveno domenica 19 dicembre alle 16,30 nella chiesa dei Batù (piazza Molines 19), con il Circolo Ricreativo Culturale che in occasione delle feste natalizie il ripropone una sua consuetudine interrotta negli ultimi anni: l’11ª edizione del concerto “… e già venne Natale”, per coro ed organo. L’esecuzione è affidata al coro DiVentoCanto diretto dall’organista Adriano Popolani. A canti della tradizione sacra e popolare natalizia si alterneranno brani di Bach, D’Aquin, Frank e De Bonis...

Su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021