Joe Bastianich, energia americana

Un ospite davvero speciale per la rassegna “Sale & pepe” curata dalla Professional Drum per la Città: domenica 19 dicembre alle 21 sul palco della Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51) sale Joe Bastianich, senza pentole e senza buzzer, ma con la sua band, per un concerto che si annuncia carico di energia. Con lui il quintetto partenopeo La Terza Classe, già semifinalista di Italia’s Got Talent e protagonista di Music City Roots nella tv americana...





Su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021