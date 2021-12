La musica è gioia: un super-coro rock per Dynamo Camp

“Rock to happiness”. È il concerto di beneficenza per i bambini di Dynamo Camp in programma venerdì 17 novembre alle 21 al teatro Fassino (via IV Novembre 19) protagonista il coro rock Vocal eXcess accompagnato da musica dal vivo. Vocal eXcess, diretto da Roberta Magnetti, è il primo coro rock d’Italia, nato nel 2010 a Torino. Canta rock e pop: brani di Queen, Beatles, Rolling Stones, U2, Blur, Ramones, David Bowie, Imagine Dragons, Nirvana, Oasis, Ac/Dc, Police, Cure, Patti Smith e di molti altri...

Su Luna Nuova di venerdì 17 dicembre 2021