Da giovedì la “Natività” di Luigi Stoisa arriva alla chiesa dei Batù di Giaveno (via Umberto I) in una versione realizzata ad hoc per la location giavenese. L’inaugurazione dell’opera si terrà giovedì 23 dicembre alle 18. Poi sarà visibile il 24, 26, 30 e 31 dicembre e il 2, 5, 6 gennaio dalle 16 alle 19. Sempre ad ingresso gratuito...

Su Luna Nuova di martedì 21 dicembre 2021