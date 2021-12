Un sogno di celluloide per Gelsomina

In attesa della nuova stagione, al via a gennaio, Cirko Vertigo per le feste propone una delle sue produzioni più amate dal pubblico negli ultimi anni: “Gelsomina dreams”, ultima creazione della compagnia blucinQue diretta da Caterina Mochi Sismondi, un dichiarato omaggio al genio di Federico Fellini in scena fra il 26 dicembre e il 9 gennaio al teatro di Grugliasco Le Serre (via Lanza 31), compresi i giorni di S.Stefano, 31 dicembre ed Epifania...

Su Luna Nuova di venerdì 24 dicembre 2021