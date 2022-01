Ascanio Celestini racconta le Fosse Ardeatine

Il 2022 teatrale del teatro Fassino di Avigliana (via IV Novembre 19) parte in grande stile: sabato 15 gennaio alle 21 è di scena Ascanio Celestini con “Radio clandestina”, monologo ideato dall’attore romano a partire dal testo di Alessandro Portelli “L’Ordine è già stato eseguito”, dedicato alla memoria della tragedia della Fosse Ardeatine.

Biglietti 15 euro, ridotto 12 euro. Biglietti disponibili in cassa e in prevendita online su www.vivaticket.com. Prenotazione e info sul sito www.borgatedalvivo.it/radio-clandestina-ascanio-celestini. Per assistere allo spettacolo gli spettatori devono essere in possesso del green pass rafforzato e indossare mascherina di tipo Ffp2...

Su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova