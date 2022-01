Una notte come questa con Laila, Stramare e Sasso

Si riaccendono microfoni e riflettori sul palco del Circolo della Musica (via Rosta 23) per i primi concerti del 2022 con Laila Al Habash e Sasso, che venerdì 14 gennaio inaugurano il cartello dell’anno nuovo sotto l’insegna dello slogan “Una notte come questa”. Secondo gli organizzatori, il riferimento è a «una notte unica, inaspettata e misteriosa in cui possono succedere tante cose, come finire dentro un sogno. È una musica da inseguire, quella degli artisti che suoneranno al Circolo, come il canto di un uccello nel bosco; è una musica che incuriosisce, da ascoltare illuminati da una falce di luna. Per vivere a pieno una notte come questa bisogna essere disposti a fantasticare, a divagare, a inseguire il mistero, l’alchimia irripetibile, la curiosità che suscita la musica fin dalla prima nota». Si torna invece in territori torinesi sabato 15 gennaio con il concerto di Sasso, cantautore e polistrumentista sabaudo che ha da poco pubblicato “Cercatrova”...

Su Luna Nuova di venerdì 14 gennaio 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo

Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova