Cirko Vertigo, due palchi e grandi emozioni

Il 2022 sarà un anno ricco di appuntamenti per le Stagioni della Città di Grugliasco al Teatro Le Serre e del Teatro Café Müller di Torino. Fondazione Cirko Vertigo, in collaborazione con associazione BlucinQue, ha scelto infatti 19 spettacoli fra gennaio e giugno, per un totale di 42 repliche, spaziando dal teatro alla danza, dalle discipline circensi alla musica, nel segno di quel sincretismo e di quella fusione fra arti che caratterizza tutte le ultime produzioni della Fondazione.

Il ricco cartellone teatrale è stato messo a punto grazie alla collaborazione di Fondazione Piemonte dal Vivo, al patrocinio di Città metropolitana di Torino e con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Città di Grugliasco, Società Le Serre, Delegazione del Québec a Roma e Nova Coop.

«Il rito del teatro si rinnova nell’incontro tra le comunità degli artisti e degli spettatori strette da quel cerchio magico che si crea nel momento unico in cui si alza il sipario - dice Paolo Stratta, direttore di Fondazione Cirko Vertigo - la traccia della memoria viene affidata all’occhio sensibile dei nostri artisti fotografi e videomaker anche attraverso la piattaforma Niceplatform, mentre la magia dell’effimero fonde tutte le arti dello spettacolo dal vivo superando i confini dei generi verso la ricerca di una più libera ed autentica creazione artistica»...

Su Luna Nuova di martedì 18 maggio 2022