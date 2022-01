Con Mr Furry alla scoperta dello spettacolo

Piemonte dal Vivo sabato 22 gennaio propone un intero pomeriggio dedicato ai giovani e giovanissimi, con un laboratorio e uno spettacolo. Dalle 16 alle 18 si tiene “Tanz Tanz”, il progetto ideato da Associazione Didee-Arti e Comunicazione insieme alla Lavanderia a Vapore di Collegno con workshop e spettacoli, rivolti ai più piccoli e alle famiglie per avvicinarli ai linguaggi artistici contemporanei del corpo e della nuova coreografia.

In questa occasione Tommaso Serratore con la partecipazione del suo team, condurrà i ragazzi e i loro genitori in un percorso alla scoperta del modo in cui nasce un personaggio e della sua messa in scena: gesti, postura, aspetto, ritmo, spazio, luci e ambiente che abita. Dopo il laboratorio, alle 18, andrà in scena “Domino”, con lo stesso Serratore e Sara Sguotti: lo spettacolo è il secondo episodio di “Mr Furry” (2019), il cui protagonista è un bizzarro essere che avanza da una dimensione primordiale verso il presente, nell’incessante tentativo di giungere a uno stato di compiutezza...

Su Luna Nuova di venerdì 21 gennaio 2022