Tradimenti, l’arte del teatro di Pinter

I “Tradimenti” di Harold Pinter vanno in scena per la stagione teatrale organizzata da Borgate dal Vivo sabato 29 gennaio alle 21 al teatro Fassino di Avigliana (via IV Novembre 19) nella traduzione di Alessandra Serra, con Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi. Scene Federico Biancalani, collaborazione artistica Francesco M. Asselta, aiuto regia Nicolò Valandro. Biglietti 10 euro, ridotto 8 euro, anche su www.vivaticket.com. Prenotazione compilando il form sul sito www.borgatedalvivo.it/tradimenti. Per assistere allo spettacolo gli spettatori devono essere in possesso del green pass rafforzato e indossare mascherina di tipo Ffp2...

Su Luna Nuova di venerdì 28 gennaio 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova