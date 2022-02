Un messaggio ecologico dal futuro

La rassegna “Live show” sabato 5 febbraio alle 21 al Mulino di Piossasco (via Riva Po 9) ospita un nuovo evento del ciclo “Arts & green” con Daniele Ronco e Ugo Dighero che portano in scena “Un pianeta ci vuole”, testo di Ronco sulla consapevolezza ambientale e sostenibilità. Biglietti 15 euro, ridotti over 65, under 25, disabili 13 euro, bambini fino a 10 anni 5 euro, anche su www.vivaticket.com. È consigliata la prenotazione. Info e prenotazioni WhatsApp 370/ 3259263 o info@mulinoadarte.com...

Su Luna Nuova di venerdì 4 febbraio 2022