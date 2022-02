Vita, pallavolo, teatro. Sono gli ingredienti della serata in programma sabato 12 febbraio alle 21 al Mulino di Piossasco (via Riva Po 9) per la rassegna “Live show”, protagonista il campione Andrea Zorzi, che con Beatrice Visibelli porta in scena “La leggenda del pallavolista volante”, spettacolo della compagnia Teatri di Imbarco, diretto da Nicola Zavagli. Biglietti 15 euro, ridotti under 25, over 65, disabili 13 euro, ragazzi 11-18 anni 10 euro, fino ai 10 anni 5 anni. Prenotazione obbligatoria allo 370/ 3259263, anche WhatsApp, o info@mulinoadarte.com. Info www.mulinoadarte.com...

Su Luna Nuova di venerdì 11 febbraio 2022