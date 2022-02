Tropea e Canarie: largo ai giovani del pop di talento

Previsti lo scorso dicembre ma rinviati per la pandemia, sabato sera alle 21 al Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23) arrivano Tropea e Canarie. Due giovani formazioni nostrane che stanno costruendo la propria credibilità a colpi di concerti e lavoro in studio, ancor più rispettabile se si considera lo stop forzato della pandemia, che ha pesato molto sulle band più giovani e in cerca della propria base di ascoltatori. Biglietti 10 euro più prevendita, anche su vivaticket.it o al Circolo dei Lettori. Sono validi anche i biglietti acquistati per la data di dicembre 2021. Info www.circololettori.it/progetti/circolo-della-musica-a-rivoli...

Su Luna Nuova di venerdì 11 febbraio 2022