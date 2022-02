Riccardo D’Avino, omaggio alla sua Torino

Venerdì 18 febbraio esce “Torino hotel”, nuovo singolo di Riccardo D’Avino. Il videoclip si potrà vedere su YouTube da venerdì 25. «È una canzone in cui, ironicamente, dipingo la mia città come un hotel dove tante persone passano solo la notte o i week-end, ma di giorno vanno a lavorare altrove - spiega il cantautore - Un elegante ma mal tenuto albergo, dove tanti clienti scelgono di non tornare, cercandone uno migliore da un’altra parte»...

Su Luna Nuova di martedì 15 febbraio 2022