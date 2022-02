Monna Violina: musica per i più piccoli

Il ciclo famiglie della rassegna “Scene” domenica 20 febbraio alle 17 porta al teatro Fassino (via IV novembre 19) “Monna Violina”, con Eleonora Savini (violino e canto) e Federico Carraro (viola), spettacolo per bambini e ragazzi dai 5 anni in su. «Cosa succederebbe se nella vita di un metodico artista solitario, un quadro prendesse improvvisamente vita e iniziasse ad accompagnare le sue note?...

Su Luna Nuova di venerdì 18 febbraio 2022