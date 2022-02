‘Green Carena’: si aprono le porte del laboratorio

Non solo una mostra, ma un tuffo nel passato alla scoperta dei segreti di una mente creativa come quella dell’artista Antonio Carena. È “Green Carena-Parte seconda”, esposizione curata da Nicolò Balocco con testo critico di Barbara Aimar, dal sabato 26 febbraio a domenica 20 marzo nella Dependance di Casa Museo Antonio Carena di Rivoli (via Rombò 14), luogo mai aperto al pubblico prima nel quale il maestro lavorava, studiava, pensava, sperimentava...

Su Luna Nuova di martedì 22 febbraio 2022