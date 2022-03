Al Circolo della Musica I suoni senza confini conquista il wee-end

Quasi coetanei, nati nella prima metà degli anni ‘60, con carriere artistiche lunghissime e inquiete, segnate da decine di progetti e collaborazioni. Il primo nato a Neukölln, quartiere proletario dell’allora Berlino Ovest, la seconda cresciuta a Washington da genitori immigrati tedeschi e lituani. Entrambi hanno un disco pubblicato nel 2021 ed è quello che porteranno sul palco del Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23), rispettivamente venerdì 4 marzo per Alexander Hacke insieme a Danielle De Picciotto, e domenica 6 marzo per Thalia Zedek. Entrambi dalle 21 circa...

Su Luna Nuova di venerdì 4 marzo 2022