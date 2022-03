Il mito di Tesmofora e Persefone

La rassegna “Scene” martedì 8 marzo alle 21 al Circolo della Musica di Rivoili (via Rosta 23) Cecilia e Carlot-ta cantano l’antica Grecia di Tesmofora e Persefone nello spettacolo “Thesmophoria”, pensato in occasione dell’8 Marzo. La line-up della serata vede Cecilia (voce, arpa), Alex Gariazzo (chitarre) e Paolo Pasqualin (percussioni). Non potrà invece esserci la coautrice dello spettacolo Carlot-ta (voce, pianoforte, chitarra), fermata da motivi di salute. Thesmophoria è il nome delle feste in onore della dea Demetra e di sua figlia Persefone. Biglietti 7 euro, ridotti 5 anche su vivaticket.it. Info e prenotazioni www.stagionescene.it, rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it, 011/ 9564408...

Su Luna Nuova di martedì 8 marzo 2022