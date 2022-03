‘Una lettera dal fronte’: gli artisti ucraini in rassegna e streaming al Castello

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta una rassegna di opere filmiche e immagini in movimento di artisti contemporanei dall’Ucraina dal titolo “Una lettera dal fronte”, curata dall’artista Nikita Kadan (Kiev, 1982) con Giulia Colletti. Gli artisti ucraini che partecipano alla rassegna con le loro opere sono attualmente bloccati nelle città sotto assedio oppure sono riusciti a rifugiarsi nelle zone di frontiera o nei paesi limitrofi. Si stanno mobilitando all’interno o all’esterno dei confini del paese lacerato dalla guerra, misurandosi con le distanze attraverso i propri corpi. Alcuni di loro non sono riusciti a recuperare gli hard drive prima di lasciare le abitazioni e studi, e pertanto questa rassegna non può che confrontarsi anche con le modalità in cui le opere sono salvate in formato digitale su server, cloud e piattaforme web...

Su Luna Nuova di venerdì 11 marzo 2022

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo