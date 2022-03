Solocoreografico: tre intensi giorni di grande danza

Il 25, 26 e 27 marzo Torino diventa polo della danza internazionale, grazie all’iniziativa e sotto la direzione artistica del coreografo Raffaele Irace. Torna infatti “Solocoreografico”, il festival per la composizione coreografica d’assolo che per questa edizione è realizzato con il contributo di Fondazione Cirko Vertigo e Associazione Supernova, che lo ospitano al Teatro Café Müller di Torino. Biglietti 15 euro, ridotto 12 euro, per la sezione “Giovani” di domenica 5 euro, tutti anche su viva ticket.it. Prenotazioni biglietteria@cirkovertigo.com, 011/ 0714488. Info www.cafemuller.it...

Su Luna Nuova di martedì 22 marzo 2022