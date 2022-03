La strana coppia di Fo e Rame

Un testo capolavoro per una coppia di attori di serie A. È “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Chiara Francini e Alessandro Federico, in programma domenica 27 marzo alle 21 al teatro Fassino di Avigliana (via IV Novembre 19). Regia di Alessandro Tedeschi, luci Alessandro Barbieri, scenografia Katia Titolo, costumi Francesca Di Giuliano. Biglietti 15 euro, ridotto 12 euro, in cassa o su vivaticket.com. Prenotazione sul sito www.borgatedalvivo.it. Per assistere allo spettacolo gli spettatori devono essere in possesso del green pass rafforzato e indossare mascherina di tipo Ffp2. Info www.borgatedalvivo.it o info@borgatedalvivo.it...

Su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022