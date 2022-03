Lo Verso e Pirandello: 50 minuti per raccontare ‘Uno nessuno centomila’

Enrico Lo Verso e Luigi Pirandello. Può esserci una coppia siciliana più teatrale di così? Il grande interprete palermitano porta il suo “Uno nessuno centomila” all’auditorium Franca Rame di Rivalta (via Gorizia 51) sabato 26 marzo alle 21. Biglietti 15 euro, ridotti 10 euro (residenti a Rivalta e under 18), anche su vivaticket.com. Info www.borgatedalvivo.it o info@borgatedalvivo.it. Per assistere allo spettacolo gli spettatori devono essere in possesso del green pass rafforzato e indossare mascherina di tipo Ffp2...

Su Luna Nuova di venerdì 25 marzo 2022