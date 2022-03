Acrobazie tra memoria e identità

Esplorare la memoria come vettore della nostra identità più intima e l’infinita complessità delle relazioni umane tramite i corpi degli acrobati sulla scena. È quello che accadrà venerdì 1° e sabato 2 aprile alle 21 sul palcoscenico del teatro Le Serre di Grugliasco (via Lanza 31) durante lo spettacolo “Sweat and ink” della compagnia canadese Barcode, l’appuntamento, il più atteso dell’anno, fa parte della stagione teatrale della Città di Grugliasco, realizzata in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo...

Su Luna Nuova di martedì 29 marzo 2022