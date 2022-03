Non arrivano a cinquant’anni in due Generic Animal e Marco Fracasia, i giovanissimi protagonisti del concerto di venerdì 1° aprile al Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23). Parte proprio da questa data a Rivoli il tour che presenta “Benevolent”, il nuovo disco di Generic Animal, uscito venerdì 18 marzo per La Tempesta...

Su Luna Nuova di venerdì 1 aprile 2022