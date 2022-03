Dante tra poesia, politica e amori: lo evoca Martelli

La vita e le opere di Dante Alighieri sono il filo conduttore di “Dante fra le fiamme e le stelle”, di e con Matthias Martelli, in scena all’auditorium Magnetto (via Avigliana 17) domenica 3 aprile alle 21 nell’ambito della rassegna teatrale organizzata dall’associazione Revejo in collaborazione con l’Unione Montana Valle Susa e il Sistema Bibliotecario Valle Susa...

Su Luna Nuova di venerdì 1 aprile 2022