Gomma e Viziosa: la musica è giovane

Tra i meriti del cartellone del Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23) c’è senza dubbio l’attenzione alle perle meno note, più insolite e anche più giovani del panorama italiano: se qualcuno volesse scoprire cosa si muove in quella che una volta veniva chiamata la scena indipendente, e che ora si è evoluta in un’enorme varietà di stili e linguaggi, dovrebbe tenere d’occhio la programmazione e passare spesso nell’ex macello comunale, scoprendo sul palco molte potenziali sorprese. Tra queste venerdì 8 aprile dalla 21 ci sono i Gomma, che lo scorso gennaio hanno pubblicato il terzo album “Zombie cowboys”. In apertura prima dei Gomma arriva il progetto piemontese Viziosa, nato a Berlino da un incontro casuale tra tre musicisti una notte d’inverno in un bar...

Su Luna Nuova di martedì 5 aprile 2022