Il dittatore sanitario Edoardo Ferrario sbanca il Circolo

Sono stati esauriti in pochissimo tempo i biglietti per la serata di sabato 9 aprile di Edoardo Ferrario al Circolo della Musica (via Rosta 23), tanto da costringere gli organizzatori a replicare la sera di domenica sempre alle 21 per accontentare il pubblico che non era riuscito ad accaparrarseli al primo turno. C’è quindi grande attesa per le tappe rivolesi del comico che torna ad esibirsi dal vivo con “Il dittatore sanitario”, il suo nuovo spettacolo di stand up comedy...

Su Luna Nuova di venerdì 8 aprile 2022