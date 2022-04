L’arte dalla preistoria alle opere digitali. Al Castello autori, mostre e riflessioni

“Espressioni con frazioni” è il nuovo progetto del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, che sarà visibile al pubblico da domenica 24 aprile. «Questa mostra riunisce molte visioni contemporanee di cosa significhi oggi essere umani in un mondo postumano e quale sia la condizione umana odierna. Per la prima volta artisti del mondo dell’arte tradizionale e del nuovo mondo dell’arte digitale Nft, da Beeple a Julie Mehretu a Richard Bell e altri ancora, si incontrano attraverso le loro opere e di persona in conversazione», spiegano dal maniero sabaudo...

Su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022