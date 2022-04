Gli artisti uniti per la Sacra di S.Michele tornano a dare spettacolo nella antica abbazia abbarbicata sulla vetta del monte Pirchiriano con uno show collettivo pensato per valorizzare il monumento simbolo del Piemonte. L’appuntamento è per giovedì 28 aprile alle 20,30 nel teatro della Foresteria...

Su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022