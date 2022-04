Il viaggio musicale dei Vocal eXcess per Emergency e i profughi ucraini

Grande musica e solidarietà. Sono gli ingredienti del concerto che lo strepitoso coro Vocal eXcess tiene venerdì 29 aprile alle 21 al teatro Le Serre (via Lanza 31) per raccogliere fondi da destinare ad Emergency per sostenere i profughi ucraini in fuga dalla guerra. Come sempre diretti da Roberta Magnetti, icona del rock torinese già nelle Funky Lips e nelle Voci di Corridoio, i Vocal eXcess sono nati nel 2010 alla Casa del Quartiere di S.Salvario e tre anni più tardi si sono espansi fino alla Cascina Roccafranca di Mirafiori Nord...

Su Luna Nuova di martedì 26 aprile 2022