Ugo Dighero al Mulino con il Gesù bambino dei Nobel Fo e Rame

Ugo Dighero torna al teatro Il Mulino di Piossasco (via Riva Po 9) sabato 30 aprile alle 21 con due brani del “Mistero buffo” di Dario Fo e Franca Rame: “Il primo miracolo di Gesù bambino” e “La parpàja topola”, nell’allestimento del Teatro Nazionale di Genova. Biglietti 15 euro, ridotti under 25, over 65, disabili 13 euro, under 18 10 euro, fino a 10 anni 5 euro. Info www.mulinoadarte.com o info@mulinoadarte.com...

Su Luna Nuova di venerdì 29 aprile 2022