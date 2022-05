Il Fringe Festival invade la città con 200 spettacoli

Ritorno in grande stile per il Torino Fringe Festival, il contenitore multidisciplinare di arti performative diffuso del teatro contemporaneo che invaderà il capoluogo dal 7 al 29 maggio con un cartellone ricchissimo. In programma oltre 200 repliche di spettacoli teatrali di artisti e compagnie internazionali, 30 eventi speciali, talk, mostre d’arte, live performance, parate, momenti site-specific di danza, concerti, party e molto altro...

Su Luna Nuova di martedì 3 maggio 2022