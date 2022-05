Il lessico di una strage di mafia

Sono passati trent’anni dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e con lo spettacolo “Lessico di una strage” 1992/2022: tragedia in due tempi la compagnia Viartisti Teatro e l’Associazione Libera intendono ripercorrere quei tragici avvenimenti per non dimenticare. Lo spettacolo, che è una prima tappa del lavoro denominata “Materiali in cantiere”, sarà in scena in anteprima al teatro Perempruner di Grugliasco (piazza Giacomo Matteotti 39) domenica 8 maggio alle 20...

Su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022