Le sei "Interferenze" di Camaleontika: teatro e danza tra pandemia e guerra

Un’estate di teatro, danza e musica tra il teatro Magnetto di Almese (via Avigliana 17) e al parco Robinson (via Caselette angolo via Rivera). È l’ottava stagione di “Camaleontika”, la rassega ideata e realizzata da Moderne Officine Valsusa e Fabula Rasa con la direzione artistica a cura di Beppe Gromi, che da maggio a luglio propone una serie di spettacoli sul tema delle “Interferenze”...

Su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022