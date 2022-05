Arriva Gene Gnocchi: un travet di Dio tra satira e disincanto

Un vecchio ufficio, dimenticato da decenni. Dentro, un capoufficio che lavora direttamente per conto di Dio, e il suo assistente che da anni suona la chitarra mentre protocolla gli atti. Gene Gnocchi torna in teatro con lo spettacolo “Se non ci pensa Dio ci penso io”, in cui la stralunata comicità che lo caratterizza da sempre si mescola con riflessioni a volte sarcastiche, a volte amare. L’appuntamento è per venerdì 13 maggio alle 21 al teatro Le Serre di Grugliasco (via Lanza 31) nell’ambito della rassegna teatrale della Città organizzata in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo...

Su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022