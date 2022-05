Ecco la strana coppia della musica

Uno spettacolo poetico ed esilarante con Gian Luigi Carlone e Matteo Castellan. È la proposta della rassegna teatrale curata da Revejo per la città in programma sabato 14 maggio alle 21 all’auditorium Franca Rame di Rivalta (via Gorizia 51). “Musica x 2” oscilla tra poesia, musica e ironia, protagonista il duo formato da Gian Luigi Carlone (voce, sax soprano, flauto traverso, ocarina, xaphoon) e Matteo Castellan (pianoforte, fisarmonica e voce) che propone un repertorio vario, senza confini tra i generi, le epoche e le provenienze...

Su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022