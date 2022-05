Il corpo sussurrando: la ricerca di sè stessi con la danza del Btt

“Camaleontika” si trasferisce al parco Robinson di Almese (via Caselette angolo via Rivera) per l’emozionante spettacolo di danza contemporanea “Il corpo sussurrando” del Balletto Teatro di Torino, in programma sabato 4 giugno alle 21. Il secondo appuntamento con la rassegna organizzata dall’associazione Moderne Officine Valsusa e dalla compagnia Fabula Rasa vede protagonista il corpo con alcune delle più interessanti produzioni della compagnia Balletto Teatro di Torino firmate dai coreografi che ne hanno recentemente ridefinito il profilo e la linea coreografica, mettendo in risalto la creatività del gruppo...

Su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022