Ad Almese un viaggio musicale nell’acqua

Borgate dal Vivo giovedì 2 giugno alle 21 porta al teatro Magnetto di Almese (via Avigliana 17) “AcquaDueO”, spettacolo con cui Telmo Pievani e l’irriverente quartetto della Banda Osiris dimostrano come il mondo sia ormai “con l’acqua alla gola”.

L’acqua è infatti il pretesto che condurrà gli spettatori in un viaggio musicale attraverso i principali problemi che affliggono il pianeta. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Book immersion”, un progetto di Revejo, l’associazione organizzatrice del festival Borgate dal Vivo, in collaborazione con Sistema Bibliotecario Valle Susa, Unione Montana Valle Susa e il contributo di Regione Piemonte...

Su Luna Nuova di martedì 31 maggio 2022