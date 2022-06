Le suggestioni di ‘Regie armonie’

“Regie armonie”, la rassegna di concerti e percorsi di visita tra antichi borghi, arte e natura torna in valle da domenica 12 giugno a domenica 24 luglio. Dopo lo straordinario successo ottenuto l’anno scorso dai sei concerti della rassegna “Regie sinfonie lungo la Via Francigena in val di Susa”, domenica 12 giugno alle 21 il Coro Accademico della Stefano Tempia diretto da Luigi Cociglio con la partecipazione dell’organista Luca Benedicti, inaugurerà, l’edizione 2022 di “Regie armonie” con un suggestivo concerto interamente dedicato al repertorio sacro dell’Ottocento ospitato nella maestosa cornice della cattedrale di S.Giusto di Susa (piazza S.Giusto)…

Su Luna Nuova di martedì 7 giugno 2022